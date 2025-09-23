Elia Caprile è fra i candidati forti per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione, quando i nerazzurri dovranno sostituire Sommer

Elia Caprile è fra i candidati forti per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione, quando i nerazzurri saranno chiamati a sostituire Yann Sommer, in scadenza di contratto. Ma non è il solo profilo in lista, come riferisce anche Tuttosport: