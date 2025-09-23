Elia Caprile è fra i candidati forti per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione, quando i nerazzurri saranno chiamati a sostituire Yann Sommer, in scadenza di contratto. Ma non è il solo profilo in lista, come riferisce anche Tuttosport:
calciomercato
Porta Inter, Caprile primo nome ma in lista altri 2 profili: “Piste difficili, uno costa 40mln”
"A corredo, il che non guasta, il Cagliari e il presidente Giulini vantano ottimi rapporti con l’Inter. Più complicata invece la strada che porta a Marco Carnesecchi che l’Atalanta - bottega carissima, come ben sanno all’Inter - valuta 40 milioni, per non dire di Alex Meret (risulta difficile, in caso di cessione, che il Napoli possa rinforzare una diretta concorrente)".
"L’idea di rimpolpare la pattuglia di italiani in rosa - fondamentale, va ricordato, per Marotta per vincere in Serie A - dovrebbe escludere le piste estere anche se da qui alla primavera, quando l’Inter dovrà giocoforza bloccare l’erede di Sommer, molte cose potrebbero cambiare. Ma il boccino - al momento - l’ha in mano Caprile: disputare una grande annata può davvero spalancargli le porte dell’Inter".
(Fonte: Tuttosport)
