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Il Monza ha battuto 4-0 il Cagliari nel primo dei due posticipi del lunedì di Serie A. Una grande prova della squadra di Juric che ha ottenuto una netta vittoria grazie ai gol di Kouadio, Varela (doppietta) e Robinson.

A fare notizia, però, è stata la presenza di Dario Baccin in tribuna. Il direttore sportivo dell'Inter era all'U-Power Stadium per vedere da vicino alcuni giocatori che sono già finiti sul taccuino del dirigente nerazzurro.

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Il nome che salta più all'occhio è sicuramente Alessandro Romano, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione con il Cagliari tanto da guadagnarsi anche la chiamata di Roberto Mancini, che lo ha fatto esordire in maglia azzurra. Serata negativa per il centrocampista ex Roma così come tutta la squadra sarda, surclassata dal Monza di Juric.

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Nei giorni scorsi anche il nome di Paul Mendy, attaccante di prospettiva classe 2007 del Cagliari, era stato accostato all'Inter. Baccin ha osservato da vicino anche Gustavo Varela e soprattutto Jay Robinson, attaccante classe 2007 in prestito dal Southampton.

Per il giovane talento inglese un gol e un palo colpito in occasione del gol del 4-0 di Varela, oltre a giocate di qualità. L'Inter lo sta seguendo da diverse settimane e lo stesso vale per Varela, che proprio ai nerazzurri ha segnato il suo primo gol in Serie A. Varela, classe 2005, è già arrivato a 6 gol in 6 partite di Serie A, 8 in 7 partite considerando la doppietta in Coppa Italia.

(calciomercato.it)