VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Ieri è finita ufficialmente l'avventura, durata 28 anni, di Piero Ausilio all'Inter. Il nuovo direttore sportivo dei nerazzurri è diventato Dario Baccin, da tempo spalla destra di Ausilio.

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Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha spiegato qual è anche il primo compito di Baccin: "La scelta di Baccin è un segnale di continuità, ha lavorato al fianco di Ausilio da tempo, ha preso in gestione l'Under 23 ma anche gestito operazioni della Prima squadra, è un passaggio di consegne molto naturale, Oaktree è contenta di dare continuità al progetto nerazzurro. Baccin avrà subito degli impegni, come la questione rinnovi ad esempio di Carlos Augusto che sembra davvero molto vicino.

Su Dimarco

Matteo Moretto, poi, ha ripreso anche le parole di ieri di Dimarco sul fatto che non ci siano ancora stati dialoghi per il rinnovo di contratto: "Lui è in scadenza nel 2028, posso solo riconfermare e ribadire quanto ha detto il calciatore, non ci sono stati dialoghi per il rinnovo, da qui alla fine dell'anno ci saranno delle conversazioni tra le parti per cercare di avanzare ma ad oggi non ci sono stati segnali concreti"

Fabrizio Romano, poi, ha aggiunto: "L'Inter ha scelto Baccin a lungo termine. Qualcuno ha detto che a ottobre-novembre si sceglierà il nuovo direttore Sportivo. No, nell'idea di Marotta e Oaktree, il DS è e sarà Dario Baccin, c'è intenzione di dargli una fiducia totale. Baccin anche prima ha fatto esperienza a Palermo, era corteggiato da altri club"