Il Barcellona cerca un difensore centrale per rinforzare la sua rosa e per mesi il primo nome associato ai bluagrana è stato quello di Alessandro Bastoni. Il Mundo Deportivo - che era tra i quotidiani che parlava di un giocatore desiderosissimo di indossare la maglia blaugrana - però sottolinea come il nome del difensore dell'Inter sia diventato meno probabile a causa della richiesta che il club nerazzurro avrebbe fatto per il calciatore.
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Bastoni, in Spagna si sono arresi. MD: Barça cerca un altro difensore
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Questa situazione - spiega il quotidiano spagnolo - ha portato il Barça cercare Natan, il difensore 25enne del Betis. Ma dall'Inghilterra altre voci che in Spagna registrano su un altro candidato per la difesa della squadra catalana.
Si tratterebbe di Lubeka Castello, 23enne del Lipsia che starebbe cercando un'altra avventura dopo tre anni in Bundesliga. Il Barcellona, secondo queste indiscrezioni, avrebbe già contattato i suoi agenti per valutare un trasferimento. Tra i club interessati allo stesso giocatore c'è anche l'Arsenal che ha appena vinto la Premier League ed è vice campione d'Europa dopo la finale di CL persa contro il PSG. Le fonti citate parlano di un interesse più concreto però da parte del Barça.
(Fonte: MD)
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