Bastoni, in Spagna si sono arresi. MD: Barça cerca un altro difensore

Per settimane e mesi è stato il primo nome accostato alla difesa blaugrana ma ora sembra scemare l'interesse per il difensore nerazzurro

Il Barcellona cerca un difensore centrale per rinforzare la sua rosa e per mesi il primo nome associato ai bluagrana è stato quello di Alessandro Bastoni. Il Mundo Deportivo - che era tra i quotidiani che parlava di un giocatore desiderosissimo di indossare la maglia blaugrana - però sottolinea come il nome del difensore dell'Inter sia diventato meno probabile a causa della richiesta che il club nerazzurro avrebbe fatto per il calciatore.