Tre giocatori che, euro più euro meno, potrebbero costare al club nerazzurro fra gli 80 e i 100 milioni: queste le cessioni

Marco Astori Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 08:46)

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Ormai non ci sono più dubbi: l'Inter ha individuato tre obiettivi prioritari di mercato in entrata. Si tratta di Oumar Solet, Marco Palestra e Curtis Jones. Ma come possono essere realizzati tutti e tre i colpi? Lo spiega Tuttosport: "Tre giocatori che, euro più euro meno, potrebbero costare al club nerazzurro fra gli 80 e i 100 milioni, fra titoli definitivi e prestiti con obbligo. La dirigenza nerazzurra ha avuto a disposizione da Oaktree un budget di circa 45 milioni, somma da integrare però con le cessioni. E da quelle potrebbero arrivare i soldi per portare a termine questi primi acquisti. Ovviamente vanno considerati i 20 milioni da Dumfries, anche se l'Inter con la vittoria dello scudetto ha riscattato obbligatoriamente Akanji dal Manchester City per 15 milioni.

Considerando il budget a disposizione, serviranno dunque ancora 30-40 milioni per finanziare i sopracitati acquisti. Chiaramente si parla di valore del cartellino e non di quanto il club dovrà effettivamente sborsare subito - i pagamenti sono dilazionati negli anni - o quanto peserà a bilancio a stagione il singolo giocatore (in quel caso contano l'ammortamento e lo stipendio lordo). Sono quattro al momento i giocatori in uscita con cui l'Inter potrebbe fare cassa e pagare i vari Palestra, Solet e Jones. Il primo è Frattesi, reduce da una stagione in ombra e non più più cedibile a 30-35 milioni, magari 25, soprattutto in Premier (è a bilancio a 12.8 milioni).

Quindi Luis Henrique (a bilancio per 17.9), nel mirino di club inglesi, turchi e francesi e valutato dall'Inter intorno ai 25 milioni. E poi due giocatori al rientro dai prestiti. Asllani - a bilancio per 4.7 milioni - era al Besiktas dove ora è arrivato Italiano che l'estate scorsa lo chiese per il Bologna, anche se poi il regista preferì il Torino. Il Besiktas non lo riscatterà per gli 11 milioni pattuiti a gennaio, ma con uno sconto - se Italiano lo vorrà - proverà a tenerlo. Pavard è tornato dall'Olympique Marsiglia, ma resta in partenza. A bilancio pesa ancora per 12 milioni circa e ha un ingaggio importante: Turchia e Arabia potrebbero essere una soluzione, ma il giocatore accetterà?".