Palestra sarebbe il colpo grosso del mercato nerazzurro, per valutazione e per le prospettive: ma c'è anche un altro sì

Marco Astori Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 08:16)

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Oumar Solet, Marco Palestra e Curtis Jones: ecco i tre obiettivi prioritari dell'Inter sul mercato. La dirigenza è al lavoro per avvicinarsi a questi tre colpi, dai quali ha già ricevuto un'apertura al trasferimento. Spiega il Corriere dello Sport: "Palestra sarebbe il colpo grosso del mercato nerazzurro, per valutazione e per le prospettive che si porta dietro.

Per fare centro, però, servirà un esborso importante, il più sostanzioso dell’era Oaktree. Marotta e Ausilio sono al lavoro per tenere l’asticella al di sotto dei 50 milioni. Ma c’è un’Atalanta che, finora, è rimasta rigida sulle sue richieste. L’Inter proverà a fare leva sulla preferenza del giocatore, che vede con assoluto favore un trasferimento in nerazzurro, puntando a restare in Italia piuttosto che “emigrare”.

La società di viale Liberazione ha in mano anche un’altra preferenza, anzi forse qualcosa di più: quella di Jones, che, non solo ha deciso di lasciare il Liverpool, ma ha anche scelto l’Italia e l’Inter come nuova tappa della sua carriera. I Reds non stanno facendo muro: non avrebbe senso con un contratto in scadenza nel 2027. Ma, al momento, pretendono comunque 30 milioni (più una percentuale sulla rivendita), rispetto ai 20 messi sul tavolo dal club nerazzurro".