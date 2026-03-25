Il portale specializzato si sofferma su quelli che potrebbero essere i contorni economici della trattativa per la cessione di Bastoni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 marzo - 20:03

Tiene banco in queste ore il futuro di Alessandro Bastoni. Si parla tanto del difensore dell’Inter perché dalla Catalogna soprattutto insistono dull’interesse del Barcellona nei suoi confronti. Sembra infatti che il club di Laporta sia intenzionato a inoltrare presto un’offerta importante all’Inter. Calcio e Finanza, come sempre, si sofferma su quelli che potrebbero essere i contorni economici dell’eventuale trasferimento.

Si legge sul portale specializzato: “Partendo dai dati ufficiali del bilancio al 30 giugno 2025, il costo storico del giocatore (la cifra complessiva versata all’Atalanta negli anni) è pari a 40,7 milioni di euro. A giugno della scorsa estate, il valore residuo di Bastoni era pari a poco meno di 4,3 milioni di euro. La cifra sarà scesa ulteriormente al 30 giugno 2026, arrivando a 2,84 milioni di euro circa.

Questo significa che il costo del calciatore sarà quasi completamente ammortizzato. Ipotizzando – secondo le indiscrezioni della stampa – che la valutazione del giocatore parta almeno da 60 milioni di euro, se così fosse l’Inter potrebbe fare registrare una plusvalenza da oltre 57 milioni di euro. Plusvalenza che andrebbe a crescere di conseguenza, qualora l’Inter dovesse incassare una cifra superiore in caso di cessione del calciatore al Barcellona”.

E non è tutto, perché “in caso di cessione l’Inter farebbe comunque registrare un risparmio sui conti del prossimo esercizio (2026/27) per un totale di 11,59 milioni di euro, tra la quota ammortamento e lo stipendio lordo percepito attualmente dal calciatore”.