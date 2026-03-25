"L'Inter vivrà una rivoluzione in estate, soprattutto in difesa", conferma Matteo Moretto che riporta novità anche su Mkhitaryan

Matteo Pifferi Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 18:44)

Sarà un'estate molto calda in ottica mercato per l'Inter e arrivano sempre più conferme in tal senso. Tra i giocatori in scadenza di contratto e quelli che sembrano in uscita, la dirigenza nerazzurra potrebbe dover operare una vera e propria rivoluzione per iniziare un nuovo ciclo.

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha riportato gli ultimi aggiornamenti su due giocatori in scadenza di contratto, ossia Darmian e Mkhitaryan, confermando comunque la rivoluzione che potrebbe vivere l'Inter sul mercato:

"L'Inter vivrà una rivoluzione in estate, soprattutto in difesa, si parla di Bastoni, ci sono anche Acerbi e de Vrij in scadenza. Ci sarà tanto movimento nel mercato dell'Inter, soprattutto in difesa ma non solo. Tra i calciatori a fine ciclo c'è anche Matteo Darmian, dalle informazioni che disponiamo saranno gli ultimi mesi di Darmian in nerazzurro.

L'Inter si sta già cautelando e guardando altrove per capire come rinforzare il reparto difensivo. In scadenza c'è anche Mkhitaryan e la situazione preoccupa un po', è tutto un po' fermo e addirittura Mkhitaryan sta valutando il ritiro a fine stagione, vi aggiorneremo"