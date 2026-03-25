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SM – Inter, occhio a una ipotesi se parte Thuram. Bastoni-Barça? Risulta che…

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L'aggiornamento su due possibili piste per il mercato nerazzurro da Sport Mediaset
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sono due i nomi intorno ai quali si è acceso maggiormente il dibattito in chiave mercato negli ultimi giorni. Si tratta di Alessandro Bastoni, entrato pesantemente nel mirino del Barcellona, e Marcus Thuram. Su di loro, tra gli altri, si sono soffermati negli studi di Sport Mediaset.

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Queste le due cose interessanti che emergono: "Il Barcellona è disposto a investire più di 50 milioni, molto dipende dalla sua volontà. Da quello che ci risulta, il ragazzo potrebbe aprire alla partenza. Se dovesse andare via Thuram, l'Inter potrebbe decidere di prendere uno o due esterni, per cambiare definitivamente modulo".

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