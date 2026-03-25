Sono due i nomi intorno ai quali si è acceso maggiormente il dibattito in chiave mercato negli ultimi giorni. Si tratta di Alessandro Bastoni, entrato pesantemente nel mirino del Barcellona, e Marcus Thuram. Su di loro, tra gli altri, si sono soffermati negli studi di Sport Mediaset.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Inter, occhio a una ipotesi se parte Thuram. Bastoni-Barça? Risulta che…
calciomercato
SM – Inter, occhio a una ipotesi se parte Thuram. Bastoni-Barça? Risulta che…
L'aggiornamento su due possibili piste per il mercato nerazzurro da Sport Mediaset
Queste le due cose interessanti che emergono: "Il Barcellona è disposto a investire più di 50 milioni, molto dipende dalla sua volontà. Da quello che ci risulta, il ragazzo potrebbe aprire alla partenza. Se dovesse andare via Thuram, l'Inter potrebbe decidere di prendere uno o due esterni, per cambiare definitivamente modulo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA