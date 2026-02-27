Dopo la debacle col Bodo si è messo in discussione anche il futuro di Barella all’Inter. Sportitalia ha fatto chiarezza

Dopo la debacle col Bodo si è messo in discussione anche il futuro di Barella all’Inter. Sportitalia ha fatto chiarezza:

“È finito in discussione anche il ruolo ed il rendimento di Nicolò Barella, ipotizzando un possibile divorzio in estate che resta totalmente opposto alla volontà sia dell’una che dell’altra parte in causa. Il centrocampista è totalmente parte integrante del progetto cui si sente di appartenere anima e corpo, e per il quale non ha nemmeno mai preso in considerazione, sostanzialmente a cadenza annuale, corteggiatori che gli avrebbero consentito di triplicare quanto attualmente percepisce dall’Inter sino all’estate 2029. L’anima nerazzurra continuerà ad essere lui”.