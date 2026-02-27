Il portiere è in scadenza di contratto e non rinnoverà il contratto coi nerazzurri. In pole position per raccogliere la sua eredità c'è Vicario

Tra i giocatori che saluteranno l'Inter a fine stagione ci sarà anche Yann Sommer. Il portiere svizzero è in scadenza di contratto e non rinnoverà il contratto coi nerazzurri. In pole position per raccogliere la sua eredità c'è Gugliemo Vicario.

"L’Inter ha davanti un bivio tecnico-amministrativo: prolungare l’orizzonte dell’esistente (Sommer) oppure investire su un titolare di medio periodo. Vicario risponde alla seconda ipotesi perché unisce età (29), esperienza ad alto livello e una traiettoria già verificata: crescita in Serie A, salto all’estero, impatto immediato. Non è un profilo “da rilancio” e non è un’operazione da sconto (Il Tottenham chiede 30 milioni di euro): è un portiere sotto contratto lungo, con un club proprietario che non ha interesse a svendere", spiega Repubblica.

"Qui sta il punto centrale della trattativa: il Tottenham non tratta per necessità, tratta solo a condizioni utili. Questo sposta il discorso su cifre importanti e su formule poco creative: o si entra su un prezzo pieno, oppure il dossier resta in sospeso. In Serie A, dove il mercato è spesso costruito su prestiti, riscatti dilazionati e incastri, un affare di questo tipo costringe a scegliere prima le priorità. Se la porta diventa priorità, allora altre caselle devono uscire dal perimetro della spesa".

CONCORRENZA — "Sul tavolo resta la variabile concorrenza. Un portiere italiano di quel livello, già pronto per un club che vuole vincere subito, è un target naturale per più squadre. Se più interlocutori si muovono nello stesso spazio, i tempi si stringono e il potere negoziale del venditore cresce. In quel caso l’Inter deve scegliere se trasformare l’interesse in un’azione rapida o se spostare l’obiettivo su un profilo diverso, evitando trattative lunghe che consumano settimane senza produrre un esito".

INVESTIMENTO — "Vicario, quindi, non è una “suggestione”: è un dossier che obbliga a decidere come costruire il prossimo ciclo. La porta, in un club che compete su più fronti, non è un dettaglio. È un investimento che si misura in punti, in partite europee indirizzate, in stagioni rese più semplici. E l’Inter, se vuole che la prossima estate non sia un rinvio, deve trasformare questa discussione in una scelta concreta: o si finanzia la certezza, oppure si accetta la gestione anno per anno", chiude Repubblica.