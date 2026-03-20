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Inter, altro che addio: “Presto dialoghi per il rinnovo di Barella. Andrebbe via solo se…”

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Nonostante una stagione al di sotto dei suoi (altissimi) livelli e apprezzamenti continui da tutta Europa, l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Nicolò Barella
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nonostante una stagione al di sotto dei suoi (altissimi) livelli e apprezzamenti continui da tutta Europa, l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Nicolò Barella. Anzi. Secondo quanto riferisce TMW, i nerazzurri sarebbero pronti a iniziare con il centrocampista i colloqui per il rinnovo di contratto fino al 2031. Si legge:

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"L'Inter vuole rinnovare il contratto di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha un contratto che attualmente scade il 30 giugno del 2029, ma in cantiere c'è già l'idea di prolungare l'accordo fino al 2031, passando da tre anni a cinque e, di fatto, togliendolo dal mercato nonostante i tanti interessamenti nel corso dei mesi".

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"Lo stesso Barella sta bene a Milano e non ha intenzione di salutare. Gli apprezzamenti sono continui ma lo stipendio è considerato adeguato - guadagna oltre 6 milioni di euro a stagione - e andrebbe via solo se costretto. Nelle prossime settimane incominceranno i colloqui per arrivare a un accordo entro la fine del 2026. Da parte dell'Inter stessa verrebbero prese in considerazione solo offerte irrinunciabili, quindi vicine alle tre cifre che, al momento, non sembrano profilarsi all'orizzonte".

(Fonte: TMW)

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