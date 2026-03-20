"Il Bournemouth piomba su Luis Henrique. L'esterno brasiliano dell'Inter era stato a un passo dall'addio già in inverno, quando club turchi lo hanno messo nel mirino. A distanza di qualche mese, ecco che la Premier League chiama. Ci sono già stati contatti informali fra le parti per capire quale possa essere la valutazione. L'Inter ha chiesto 22 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra alta ma non impossibile per i club inglesi. Nelle prossime settimane sono attesi degli sviluppi, con la sensazione che si possa arrivare a dama in estate".