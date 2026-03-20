Dopo essere stato vicino all'addio all'Inter già nel mercato di gennaio, Luis Henrique potrebbe lasciare Milano, dopo una sola stagione, nella prossima finestra estiva. Su di lui, così come in inverno, c'è il Bournemouth che, secondo quanto riferisce TMW, potrebbe mettere sul piatto 22 milioni di euro più 5 di bonus, ovvero il prezzo che di lui fa l'Inter.
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Inter, su Luis Henrique torna il Bournemouth: “Si può chiudere in estate a queste cifre”
Dopo essere stato vicino all'addio all'Inter già nel mercato di gennaio, Luis Henrique potrebbe lasciare Milano, dopo una sola stagione, nella prossima finestra estiva
Si legge:
"Il Bournemouth piomba su Luis Henrique. L'esterno brasiliano dell'Inter era stato a un passo dall'addio già in inverno, quando club turchi lo hanno messo nel mirino. A distanza di qualche mese, ecco che la Premier League chiama. Ci sono già stati contatti informali fra le parti per capire quale possa essere la valutazione. L'Inter ha chiesto 22 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra alta ma non impossibile per i club inglesi. Nelle prossime settimane sono attesi degli sviluppi, con la sensazione che si possa arrivare a dama in estate".
(Fonte: TMW)
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