Il mercato non dorme mai. E bastano pochi mesi di stagione per capire dove andare a operare. Nel caso dell'Inter, ad essere sotto osservazione è il centrocampo.
Se l'esplosione di Sucic rappresenta una sicurezza anche con l'infortunio di Mkhitaryan, gli altri protagonisti stanno trovando decisamente meno spazio. Frattesi e Diouf sono osservati speciali già per il mercato di gennaio mentre Zielinski paga un ingaggio monstre, che l'Inter vorrebbe togliere dal libro paga.
Secondo Paolo Bargiggia, i nerazzurri starebbero pensando ad un'operazione clamorosa da fare con la Juventus: "Uno scenario da seguire sul mercato a gennaio è quello che potrebbe vedere uno scambio, inizialmente di prestiti con Locatelli all'Inter e Frattesi alla Juventus", scrive il giornalista su X.
