Il mercato non dorme mai. E bastano pochi mesi di stagione per capire dove andare a operare. Nel caso dell'Inter, ad essere sotto osservazione è il centrocampo.

Se l'esplosione di Sucic rappresenta una sicurezza anche con l'infortunio di Mkhitaryan, gli altri protagonisti stanno trovando decisamente meno spazio. Frattesi e Diouf sono osservati speciali già per il mercato di gennaio mentre Zielinski paga un ingaggio monstre, che l'Inter vorrebbe togliere dal libro paga.