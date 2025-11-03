L'Inter pensa al futuro e monitora il mercato alla ricerca di potenziali occasioni. Nel mirino della dirigenza nerazzurra è finito il laterale del Cagliari Idrissi.
calciomercato
Inter, occhi puntati su Idrissi del Cagliari: “Priorità per rinforzare la corsia mancina”
"Secondo informazioni esclusive ottenute da Africafoot , l'Inter sarebbe molto interessata ad acquisire Riyad Idrissi , il terzino sinistro marocchino del Cagliari. Il ventenne ha rinnovato il suo contratto con il club italiano nell'agosto 2025, estendendo il suo impegno fino al 2030. Il Cagliari ha rapidamente migliorato le condizioni finanziarie del suo giocatore e ha prolungato il suo contratto di cinque anni, al fine di proteggerlo dagli interessi dei principali club europei".
"Il successo esordio di Idrissi in Serie A rappresenta un passo significativo nella sua carriera professionistica, consentendogli di diventare titolare indiscusso del Cagliari. Questo gli apre anche le porte a una possibile convocazione nella nazionale marocchina, sotto la guida del Ct Walid Regragui. L'Inter sembra pronta a dare priorità al nazionale marocchino per rafforzare la propria difesa, mentre il Cagliari cercherà senza dubbio di assicurarsi la sua presenza continuativa in squadra".
