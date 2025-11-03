L'Inter pensa al futuro e monitora il mercato alla ricerca di potenziali occasioni. Nel mirino della dirigenza è finito il laterale del Cagliari

"Secondo informazioni esclusive ottenute da Africafoot , l'Inter sarebbe molto interessata ad acquisire Riyad Idrissi , il terzino sinistro marocchino del Cagliari. Il ventenne ha rinnovato il suo contratto con il club italiano nell'agosto 2025, estendendo il suo impegno fino al 2030. Il Cagliari ha rapidamente migliorato le condizioni finanziarie del suo giocatore e ha prolungato il suo contratto di cinque anni, al fine di proteggerlo dagli interessi dei principali club europei".