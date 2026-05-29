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fcinter1908 calciomercato mercato inter Bargiggia: “L’Inter vuole assolutamente Palestra: ora vi dico una cosa che sembra scandalosa”
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Bargiggia: “L’Inter vuole assolutamente Palestra: ora vi dico una cosa che sembra scandalosa”
Il punto sull'operazione di mercato più importante per i nerazzurri
Fabrizio Biasin ha formulato una riflessione di mercato a proposito del grande obiettivo dell'Inter, Marco Palestra. "Vorrei levare un'illusione: certamente l'Inter ci prova, ma è molto più facile che arrivi qualcuno dalla Premier a dire Atalanta quanto vuoi?", ha dichiarato il giornalista di Libero nel podcast L'ascia raddoppia. E su Palestra anche Paolo Bargiggia ha degli aggiornamenti importanti, che entrano nel dettaglio delle richieste dell'Atalanta: CONTINUA A LEGGERE.
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