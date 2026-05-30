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Clamorose voci Inter-Bremer, Musmarra: “Nome che filtra. Meglio stare in campana perché…”

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Da qualche giorno si parla di un clamoroso interesse dell'Inter nei confronti di Gleison Bremer della Juventus. Ne ha discusso su YouTube anche Alfio Musmarra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Da qualche giorno si parla di un clamoroso interesse dell'Inter nei confronti di Gleison Bremer della Juventus. Ne ha discusso su YouTube anche Alfio Musmarra. Ecco le parole del giornalista:

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"Serve anche un difensore esperto e veloce ed evidentemente il club si sta guardando attorno. Da qualche settimana filtra il nome di Bremer. Una trattativa con l'Inter a oggi riesce difficile a inquadrare. Penso che alla fine possa finire in Inghilterra, ma ovviamente meglio tenere gli occhi aperti e non escludere nulla, anche visto che Frattesi piace molto a Torino".

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"Stiamo in campana e vediamo cosa può succedere, anche perché l'Inter ha bisogno di quelle caratteristiche in difesa. Jones? E' in cima alla lista di Ausilio, l'Inter lo vuole fortemente. Penso che il suo arrivo possa escludere altri acquisti a centrocampo, che ora è un po' affollato. Sull'esterno i nerazzurri vogliono Palestra, qualche contatto con l'Atalanta c'è già stato, ma bisogna stare attenti alle cifre. E comunque l'Inter lo sta trattando a prescindere da Dumfries".

(Fonte: QSVS)

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