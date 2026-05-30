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Pedullà: “Bayern può arrivare su Bisseck, i 2 nomi per l’Inter. Dias? Corsport sbaglia perché…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato la notizia - lanciata dal Corriere dello Sport - dell'interesse dell'Inter per Ruben Dias:
"Volevo rispondere a 500 persone che mi hanno scritto chiedendomi lumi sull'interpretazione del Corriere dello Sport che ha accostato Ruben Dias all'Inter. Io non ho grande stima di Zazzaroni, contrariamente a lui io faccio nomi e cognomi mentre lui parla sempre facendo giri larghi. Il suo problema è quello di parlare solo di Allegri e Mourinho fino all'ossessione. Ho tanti amici allenatori ma non ho mai fatto un post per difendere in piazza Sarri.
Ho un grande rapporto con Sarri ma se Sarri fa bene io dico che fa bene, se Sarri fa male, dico che Sarri fa male. Per me è questo il giornalismo, lui continua a fare questi tipi di discorsi che neanche mi interessano. A chi non piacerebbe prendere Ruben Dias? Probabilmente il ciclo sta finendo, ha vinto una marea di trofei ma costa almeno 50 mln.
La cosa tecnicamente sbagliata del Corriere dello Sport è che non può essere un'operazione alla Akanji per tantissimi motivi, dalla differenza del costo del cartellino. Non è paragonabile, devi presentarti con una cifra clamorosa per portarlo via. Mi sembra una sparata di quelle come Scamacca, per tutti era della Roma mentre dal mio punto di vista vi ho spiegato che l'Atalanta non intende privarsene.
L'Inter prende difensori da 25 mln, Muharemovic o Solet? Uno o tutte e due? Sono due obiettivi dell'Inter, dipende da tante cose, tenendo conto che c'è il Bayern che può materializzarsi su Bisseck con l'Inter cercherà di trovare una soluzione per Jones"
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