"Volevo rispondere a 500 persone che mi hanno scritto chiedendomi lumi sull'interpretazione del Corriere dello Sport che ha accostato Ruben Dias all'Inter. Io non ho grande stima di Zazzaroni, contrariamente a lui io faccio nomi e cognomi mentre lui parla sempre facendo giri larghi. Il suo problema è quello di parlare solo di Allegri e Mourinho fino all'ossessione. Ho tanti amici allenatori ma non ho mai fatto un post per difendere in piazza Sarri.