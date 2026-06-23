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fcinter1908 calciomercato mercato inter Bargiggia: “Palestra verso il Chelsea, anche Marotta sbaglia. La verità è che l’Inter…”
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Bargiggia: “Palestra verso il Chelsea, anche Marotta sbaglia. La verità è che l’Inter…”
C'è grande delusione nella tifoseria nerazzurra per l'aggiornamento sulla trattativa per Marco Palestra: sceglierà il Chelsea?
Nelle ultime ore i tifosi dell'Inter hanno appreso con grande rammarico che l'obiettivo principale di mercato potrebbe sfumare completamente. Marco Palestra, che dall'Atalanta sembrava ormai destinato all'Inter (anche per la volontà dello stesso calciatore), potrebbe trasferirsi in Premier League. Sarebbe infatti in arrivo un'offerta irrinunciabile vicina ai 60 milioni per il calciatore, con una proposta di ingaggio che raddoppierebbe quella dell'Inter. Si poteva fare meglio in casa nerazzurra? Secondo Paolo Bargiggia sì: CONTINUA A LEGGERE.
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