Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Difesa Inter, de Vrij via? Spazio a un altro colpo low cost: “Emerge il primo nome in Serie A”
Acerbi e Darmian hanno salutato la compagnia, ma con ogni probabilità anche Stefan de Vrij lascerà l'Inter nei prossimi giorni, costringendo i nerazzurri a operare per un doppio acquisto nel reparto difensivo.
Oltre a Solet, infatti, potrebbe arrivare un altro profilo, questa volta low cost. Ed emerge un primo nome:
"Mancherà quindi una pedina, un giocatore di piede destro che possa giocare sia al centro che a destra (in quel caso al posto di Akanji andrebbero Bisseck o Solet). Se non ci saranno cessioni - Bisseck resta nel mirino del Bayern, Bastoni è nella lista di Mourinho al Real Madrid; entrambi però stanno trattando il rinnovo -, l'Inter avrà dunque tempo per trovare il sesto centrale. Sarà una soluzione "low-cost" - da escludere al momento l'ipotesi Ostigard (Genoa) -, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto e da portare a termine anche ad agosto, quando ci saranno più occasioni".
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA