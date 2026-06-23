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fcinter1908 calciomercato mercato inter Difesa Inter, de Vrij via? Spazio a un altro colpo low cost: “Emerge il primo nome in Serie A”

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Difesa Inter, de Vrij via? Spazio a un altro colpo low cost: “Emerge il primo nome in Serie A”

Difesa Inter, de Vrij via? Spazio a un altro colpo low cost: “Emerge il primo nome in Serie A” - immagine 1
Acerbi e Darmian hanno salutato la compagnia, ma con ogni probabilità anche Stefan de Vrij lascerà l'Inter nei prossimi giorni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Acerbi e Darmian hanno salutato la compagnia, ma con ogni probabilità anche Stefan de Vrij lascerà l'Inter nei prossimi giorni, costringendo i nerazzurri a operare per un doppio acquisto nel reparto difensivo.

Inter De Vrij

Oltre a Solet, infatti, potrebbe arrivare un altro profilo, questa volta low cost. Ed emerge un primo nome:

Difesa Inter, de Vrij via? Spazio a un altro colpo low cost: “Emerge il primo nome in Serie A”- immagine 3
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"Mancherà quindi una pedina, un giocatore di piede destro che possa giocare sia al centro che a destra (in quel caso al posto di Akanji andrebbero Bisseck o Solet). Se non ci saranno cessioni - Bisseck resta nel mirino del Bayern, Bastoni è nella lista di Mourinho al Real Madrid; entrambi però stanno trattando il rinnovo -, l'Inter avrà dunque tempo per trovare il sesto centrale. Sarà una soluzione "low-cost" - da escludere al momento l'ipotesi Ostigard (Genoa) -, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto e da portare a termine anche ad agosto, quando ci saranno più occasioni".

(Fonte: Tuttosport)

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