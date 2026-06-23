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fcinter1908 calciomercato mercato inter Costacurta: “Meglio Palestra in Premier?”. Montolivo: “L’Inter non avrà aspettato troppo?”

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Costacurta: “Meglio Palestra in Premier?”. Montolivo: “L’Inter non avrà aspettato troppo?”

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I due ex calciatori del Milan, ospiti di Skysport, hanno parlato dell'irruzione del Chelsea nella trattativa per Palestra
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Parlo per la Nazionale italiana, ma meglio che Palestracresca in Serie A o meglio che vada in Premier? Alla domanda di Billy Costacurta su Skysport ha risposto Riccardo Montolivo.

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L'ex centrocampista del Milan ha parlato così delle ultime sul giocatore dell'Atalanta con l'offerta del Chelsea che ha fatto saltare il banco e ha allontanato il giocatore quando sembrava ad un passo dall'Inter.

"Per il calcio italiano peggio che vada in Premier League ma per il ragazzo penso sia meglio poter lavorare in Premier League. Ma mi chiedo, l'Inter è stata troppo lenta in questa trattativa? È durata troppo?".

(Fonte: SS24)

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