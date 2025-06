A Sky Sport si è discusso della scelta di Chivu per la panchina dell'Inter in attesa delle conferme definitive.

Matteo Barzaghi, giornalista, a Sky Sport 24 ha affrontato anche il discorso mercato: "L'Inter dovrà fare qualche acquisto di un certo valore, 2 punte, 1 centrocampista, 1 difensore e forse sarebbe stato più complicato con Fabregas, con Chivu si va verso la continuità tattica e potrebbe essere agevolato. Ha allenato la Primavera dell'Inter, conosce come lavora la prima squadra, le tempistiche sono brevi perché lunedì c'è il ritrovo e martedì c'è la partenza per gli USA. Non credo che Chivu rivoluzionerà, proverà a ricaricare e motivare i giocatori ma proseguirà sul 3-5-2. Fabregas avrebbe avuto di innesti per fare il suo tipo di calcio"