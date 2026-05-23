A Sky Sport prima di Bologna-Inter, ultima di campionato, Matteo Barzaghi dice tutto sul mercato nerazzurro della prossima estate

Alessandro Cosattini Redattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 17:42)

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A Sky Sport prima di Bologna-Inter, ultima di campionato, Matteo Barzaghi dice tutto sul mercato nerazzurro della prossima estate.

Ecco le sue indicazioni: “Martinez oggi sarà il portiere titolare dell’Inter, è un’indicazione per il futuro, almeno questo nei progetti del club.

De Vrij potrebbe anche rinnovare con i nerazzurri, è in scadenza ma potrebbe rinnovare. A oggi, Sommer, Acerbi e Darmian dovrebbero salutare. Per De Vrij e Mkhitaryan dipende da loro: il club è disposto a fare un rinnovo annuale ai due, con ingaggio più basso. Decideranno loro, è una scelta di vita.

In bilico poi tra chi non è in scadenza ci sono Frattesi, Luis Henrique e Diouf che potrebbero partire.

Stankovic verrà riscattato dall’Inter per 23 milioni, ma dovrà decidere cosa fare: ci sono offerte dalla Premier, Brentford e Newcastle, ma lui vorrebbe rimanere all’Inter. Servirà una scelta forte della società, le offerte sono vicine ai 40 milioni di euro. Lui vuole restare all’Inter, non vuole prendere in considerazioni club come il Brentford”, ha spiegato.