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Permanenza o nuova cessione: Inter, che fare con Stankovic? Opinioni contrastanti
Aleksandar Stankovic è uno dei nomi più caldi in orbita Inter: il centrocampista serbo, fresco di vittoria del campionato belga con il Club Brugge, sarebbe in procinto di tornare a Milano, con i nerazzurri che farebbero valere il loro diritto di recompra.
Sulla sua permanenza agli ordini di Chivu, tuttavia, ci sono ancora dubbi. Una questione che divide, come scrive il Corriere dello Sport: "Il figlio di Deki sarà sicuramente riscattato dall'Inter, pronta a versare 23 milioni nelle casse del Bruges (l'impatto a bilancio però sarà appena di 13 milioni, sottraendo i circa 10 già incassati un anno fa e non contabilizzati), ma la sua permanenza a Milano è tutt'altro che scontata. Le sirene dalla Premier League si stanno già facendo sentire: si è fatto vivo il Brentford, ma l'Inter ha la forte sensazione che anche altri club inglesi busseranno tra non molto. Valore di mercato: 40 milioni di euro. Come detto, la questione divide l'ambiente. C'è chi tratterrebbe a prescindere da tutto il ragazzo, per il cognome che porta, e chi invece accetterebbe il sacrificio ma solo a patto di un conseguente investimento più importante in entrata".
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