Sulla sua permanenza agli ordini di Chivu, tuttavia, ci sono ancora dubbi. Una questione che divide, come scrive il Corriere dello Sport: "Il figlio di Deki sarà sicuramente riscattato dall'Inter, pronta a versare 23 milioni nelle casse del Bruges (l'impatto a bilancio però sarà appena di 13 milioni, sottraendo i circa 10 già incassati un anno fa e non contabilizzati), ma la sua permanenza a Milano è tutt'altro che scontata. Le sirene dalla Premier League si stanno già facendo sentire: si è fatto vivo il Brentford, ma l'Inter ha la forte sensazione che anche altri club inglesi busseranno tra non molto. Valore di mercato: 40 milioni di euro. Come detto, la questione divide l'ambiente. C'è chi tratterrebbe a prescindere da tutto il ragazzo, per il cognome che porta, e chi invece accetterebbe il sacrificio ma solo a patto di un conseguente investimento più importante in entrata".