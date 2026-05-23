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Sky – Inter, presto firma Chivu. De Vrij-Mkhitaryan, il punto. Mercato, possibili 3 uscite

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Dal Dall'Ara, dove tra poco l'Inter chiuderà il campionato col Bologna, Sky ha fatto il punto anche sull'immediato futuro dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In collegamento dal Dall'Ara, dove tra poco l'Inter di Chivu chiuderà il suo grande campionato contro il Bologna, Matteo Barzaghi ha fatto il punto anche sull'immediato futuro dei nerazzurri, con focus sul mercato:

Sky – Inter, presto firma Chivu. De Vrij-Mkhitaryan, il punto. Mercato, possibili 3 uscite- immagine 2
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"Chivu? Nei prossimi giorni è atteso il suo rinnovo e adeguamento del contratto con l'Inter. Sul fronte giocatori, alcuni viaggiano verso l'addio per fine contratto come Sommer, Acerbi e Darmian".

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"Altri ai quali l'Inter prolungherebbe volentieri di un anno come de Vrij, che però dovrà scegliere la sua strada, se restare a Milano un anno o magari trovare un contratto più lungo altrove. Idem per Mkhitaryan, che dovrà scegliere se restare un anno o ritirarsi. Infine, c'è il mercato, con le possibili uscite di Diouf, Luis Henrique e Frattesi".

(Fonte: Sky Sport)

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