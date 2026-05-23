Dal Dall'Ara, dove tra poco l'Inter chiuderà il campionato col Bologna, Sky ha fatto il punto anche sull'immediato futuro dei nerazzurri

In collegamento dal Dall'Ara, dove tra poco l'Inter di Chivu chiuderà il suo grande campionato contro il Bologna, Matteo Barzaghi ha fatto il punto anche sull'immediato futuro dei nerazzurri, con focus sul mercato:

"Chivu? Nei prossimi giorni è atteso il suo rinnovo e adeguamento del contratto con l'Inter. Sul fronte giocatori, alcuni viaggiano verso l'addio per fine contratto come Sommer, Acerbi e Darmian".