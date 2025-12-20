Sulle tracce del difensore dell'Inter ci sarebbe anche il Liverpool. Una fonte ha rivelato a TeamTalk una possibile uscita in estate

Andrea Della Sala Redattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 14:16)

Il Liverpool ha ricevuto segnali incoraggianti sul fatto che un’operazione per un giocatore considerato il successore ideale di Virgil van Dijk potrebbe concretizzarsi la prossima estate, dopo che alcune fonti hanno rivelato che il calciatore è pronto a cambiare la propria posizione riguardo a una possibile uscita dal suo attuale club, anche se è probabile che emerga la concorrenza di due altre big della Premier League.

Sebbene Van Dijk continui a mantenere standard elevatissimi in campo e non mostri segni di rallentamento, la dirigenza del Liverpool sa che prima o poi arriverà il momento in cui il loro leader carismatico dovrà farsi da parte – e i responsabili del mercato dei Reds si aspettano che ciò avvenga alla scadenza dell’attuale contratto biennale, firmato in estate, nell’estate del 2027.

Con la pianificazione della successione già avviata ad Anfield, fonti rivelano che i Reds sono stati informati della crescente possibilità che il difensore stellare dell’Inter, Alessandro Bastoni, possa essere aperto a un trasferimento nel 2026. Il contratto attuale del 26enne scade nel 2028 e, sebbene ci sia stato riferito che sia molto felice al San Siro, intermediari sono stati in contatto con diverse società, nella convinzione che l’italiano, 41 volte internazionale con la Nazionale, possa cercare una nuova esperienza all’estero nel prossimo futuro.

Una fonte a conoscenza della situazione ha confermato a TEAMtalk: «Alessandro è felice all’Inter e in Italia, ma a 26 anni c’è la convinzione che possa voler provare un’esperienza all’estero. È al massimo della sua carriera e attualmente non sono molti al mondo a poter essere paragonati a lui. Il 2026 sarà un anno molto importante per lui».

Secondo TeamTalk, solo i migliori club al mondo vengono informati della possibile disponibilità di Bastoni; oltre al Liverpool, tra questi figurano anche le rivali di Premier League Manchester City e Chelsea. Tuttavia, l’ex difensore dell’Atalanta sta emergendo come un potenziale obiettivo anche per alcune delle società più grandi e potenti d’Europa, con Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain che vengono anch’essi tenuti aggiornati su quella che si preannuncia come una corsa al trasferimento molto combattuta.