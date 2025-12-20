Inter, voci dall’Armenia sull’erede di Mkhitaryan: a giugno…

"Ed uard Spertsyan , centrocampista del Krasnodar, potrebbe continuare la sua carriera all’Inter, tanto che secondo le indiscrezioni i nerazzurri hanno già provveduto a muovere i primi passi per completare un potenziale trasferimento del calciatore". TuttoSport riprende le voci che arrivano dall'Armenia. L'Inter avrebbe messo nel mirino quello che dalle sue parti definiscono il nuovo Mkhitaryan che a giugno deciderà se continuare o meno.

Il calciatore, che compirà a giugno 26 anni, "nell’ultima stagione in Russia ha realizzato 8 gol, fornendo 13 assist, nelle 18 presenze, tutte da titolari, collezionate con la sua squadra. Numeri alla mano con lui dunque il Krasnodar, team di cui è la stella e il capitano, è sempre partito dall’1-0 in proprio favore. Normale quindi che la valutazione del suo cartellino possa essere importante, si parla di circa 25 milioni di euro (se non di più), col calciatore che in passato, secondo i media locali, era pure finito sul taccuino di Atletico Madrid, Manchester City, Ajax e Celtic", si legge ancora sul quotidiano sportivo.