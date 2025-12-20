Il difensore nerazzurro rimane uno dei grandi obiettivi di mercato dei catalani, pronti a investire in estate

Fabio Alampi Redattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 11:05)

Il primo obiettivo del prossimo mercato estivo del Barcellona è chiaro: rinforzare il proprio reparto arretrato. Con Araujo alle prese con problemi personali e Christensen destinato a lasciare il club a giugno, i catalani sono alla ricerca di un difensore con caratteristiche ben precise: un centrale mancino che possa giocare anche come terzino, con una buona capacità palla al piede, esperto ma senza essere troppo vecchio, abituato a giocare gare di alto livello, desideroso di fare un altro salto in avanti e il cui contratto offra ai blaugrana la possibilità di valutare un'offerta adeguata. Un identikit che corrisponde alla perfezione a quello di Alessandro Bastoni.

La richiesta dell'Inter — Secondo il Mundo Deportivo, il difensore dell'Inter rimane in cima alla lista dei desideri del Barcellona. Sotto contratto fino al 30 giugno 2028, il quotidiano spagnolo sottolinea come la prossima sia l'ultima estate buona per prolungare, altrimenti sarebbe il caso di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Il Barcellona, al momento, non rientra nei parametri del salary cap imposto dalla Liga, ma la prospettiva di poter presto tornare a spendere senza particolari restrizioni è tutt'altro che remota. In quel caso potrebbe presentarsi in viale della Liberazione con offerte decisamente importanti. La valutazione di Bastoni è chiara: servono 80 milioni di euro.

Le alternative — Il Barcellona, nel frattempo, valuta anche altri profili: con lo stesso livello di gradimento c'è Gvardiol, titolarissimo del Manchester City, ma che in estate potrebbe cambiare aria in caso di addio di Guardiola. La sua valutazione è di 70 milioni di euro. Alternative più economiche rispondono al nome di Schlotterbeck e Pau Torres, mentre Guehi e Konate non vengono considerati superiori a Eric Garcia. Senza dimenticare Gerard Martin, prodotto del vivaio che ben si sta comportando anche da difensore centrale.