Il pressing del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni potrebbe diventare sempre più forte nei prossimi mesi. Ne è sicuro Gianluigi Longari, che scrive:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia sicura: “Barça sempre più forte su Bastoni nei prossimi mesi. L’Inter dovrà…”
calciomercato
Sportitalia sicura: “Barça sempre più forte su Bastoni nei prossimi mesi. L’Inter dovrà…”
Il pressing del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni potrebbe diventare sempre più forte nei prossimi mesi
"Intanto, le big europee osservano i gioielli nerazzurri: Dimarco e Bastoni. Il primo, in scadenza 2027, è tra i terzini più appetiti a livello continentale. Il secondo, come già segnalato da mesi, ha attirato l’interesse del Barcellona, con la piena prospettiva che la corte del Barça possa diventare decisamente più concreta nei mesi a venire".
"Per entrambi i nerazzurri dovranno lavorare su un rinnovo che li possa blindare e confermare come pietra angolare anche del secondo corso di questo progetto di crescita".
(Fonte: Sportitalia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA