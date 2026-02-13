FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia sicura: “Barça sempre più forte su Bastoni nei prossimi mesi. L’Inter dovrà…”

calciomercato

Sportitalia sicura: “Barça sempre più forte su Bastoni nei prossimi mesi. L’Inter dovrà…”

Sportitalia sicura: “Barça sempre più forte su Bastoni nei prossimi mesi. L’Inter dovrà…” - immagine 1
Il pressing del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni potrebbe diventare sempre più forte nei prossimi mesi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il pressing del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni potrebbe diventare sempre più forte nei prossimi mesi. Ne è sicuro Gianluigi Longari, che scrive:

Sportitalia sicura: “Barça sempre più forte su Bastoni nei prossimi mesi. L’Inter dovrà…”- immagine 2
Getty Images

"Intanto, le big europee osservano i gioielli nerazzurri: Dimarco e Bastoni. Il primo, in scadenza 2027, è tra i terzini più appetiti a livello continentale. Il secondo, come già segnalato da mesi, ha attirato l’interesse del Barcellona, con la piena prospettiva che la corte del Barça possa diventare decisamente più concreta nei mesi a venire".

Sportitalia sicura: “Barça sempre più forte su Bastoni nei prossimi mesi. L’Inter dovrà…”- immagine 3
Getty Images

"Per entrambi i nerazzurri dovranno lavorare su un rinnovo che li possa blindare e confermare come pietra angolare anche del secondo corso di questo progetto di crescita".

(Fonte: Sportitalia)

Leggi anche
Corsera svela: “Marotta e Ausilio negano, ma l’Inter per la porta sta...
Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: “Credo non ci sia nulla di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA