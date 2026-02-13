Il pressing del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni potrebbe diventare sempre più forte nei prossimi mesi. Ne è sicuro Gianluigi Longari, che scrive:

"Intanto, le big europee osservano i gioielli nerazzurri: Dimarco e Bastoni. Il primo, in scadenza 2027, è tra i terzini più appetiti a livello continentale. Il secondo, come già segnalato da mesi, ha attirato l’interesse del Barcellona, con la piena prospettiva che la corte del Barça possa diventare decisamente più concreta nei mesi a venire".