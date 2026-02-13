Nelle ultime settimane si è vociferato di un possibile approdo all'Inter di Weston McKennie, centrocampista della Juventus che però ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: “Credo non ci sia nulla di concreto”
calciomercato
Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: “Credo non ci sia nulla di concreto”
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha smentito così la notizia in merito al mercato dell'Inter
Ma Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha smentito così la notizia: "Non mi risulta, no no: mi sembra la classica notizia prima di un confronto importante.
Non credo ci sia nulla di concreto, credo che la Juve stia ragionando e ci riuscirà a prolungare il contratto: se proprio non dovesse rinnovare, sarà perché ha voglia di andare in MLS ad esempio. Ma credo che alla fine resterà alla Juve".
© RIPRODUZIONE RISERVATA