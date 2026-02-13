FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: “Credo non ci sia nulla di concreto”

calciomercato

Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: “Credo non ci sia nulla di concreto”

Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: “Credo non ci sia nulla di concreto” - immagine 1
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha smentito così la notizia in merito al mercato dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nelle ultime settimane si è vociferato di un possibile approdo all'Inter di Weston McKennie, centrocampista della Juventus che però ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione.

Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: “Credo non ci sia nulla di concreto”- immagine 2
Getty Images

Ma Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha smentito così la notizia: "Non mi risulta, no no: mi sembra la classica notizia prima di un confronto importante.

Biasin smentisce questa notizia di mercato sull’Inter: “Credo non ci sia nulla di concreto”- immagine 3
Getty Images

Non credo ci sia nulla di concreto, credo che la Juve stia ragionando e ci riuscirà a prolungare il contratto: se proprio non dovesse rinnovare, sarà perché ha voglia di andare in MLS ad esempio. Ma credo che alla fine resterà alla Juve".

Leggi anche
Romano: “Big di Premier pronte all’assalto per Stankovic. Ma l’Inter ha...
Attenzione al futuro di Frattesi: “Per l’estate è nata l’idea di uno scambio con…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA