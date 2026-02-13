FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Corsera svela: “Marotta e Ausilio negano, ma l’Inter per la porta sta trattando…”

calciomercato

Corsera svela: “Marotta e Ausilio negano, ma l’Inter per la porta sta trattando…”

Corsera svela: “Marotta e Ausilio negano, ma l’Inter per la porta sta trattando…” - immagine 1
Per quanto al momento Beppe Marotta e Piero Ausilio neghino di aver già preso una decisione definitiva, più di un dossier è sul tavolo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter avrà tanto lavoro da fare in estate: diversi giocatori andranno a scadenza di contratto e sarà compito del club trovare i sostituti adeguati per mantenere la rosa competitiva ad altissimi livelli.

Corsera svela: “Marotta e Ausilio negano, ma l’Inter per la porta sta trattando…”- immagine 2
Getty Images

Uno dei reparti che cambierà è sicuramente la porta, come spiega oggi il Corriere della Sera: "Lo svizzero ha il contratto in scadenza e, per quanto al momento Beppe Marotta e Piero Ausilio neghino di aver già preso una decisione definitiva sul rinnovo o l’eventuale sostituto, più di un dossier è sul tavolo dei manager interisti.

Corsera svela: “Marotta e Ausilio negano, ma l’Inter per la porta sta trattando…”- immagine 3
Getty Images

Il profilo che intriga maggiormente è quello di Guglielmo Vicario, già a un passo dai nerazzurri nell’estate del 2023: è italiano, conosce il nostro campionato, è abituato dopo l’esperienza al Tottenham a giocare su palcoscenici importanti. Costa fra i 20 e 25 milioni e sembra offrire più garanzie rispetto a Caprile del Cagliari o Atubolu del Friburgo".

Leggi anche
Romano: “Big di Premier pronte all’assalto per Stankovic. Ma l’Inter ha...
Attenzione al futuro di Frattesi: “Per l’estate è nata l’idea di uno scambio con…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA