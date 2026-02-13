L'Inter avrà tanto lavoro da fare in estate: diversi giocatori andranno a scadenza di contratto e sarà compito del club trovare i sostituti adeguati per mantenere la rosa competitiva ad altissimi livelli.
Per quanto al momento Beppe Marotta e Piero Ausilio neghino di aver già preso una decisione definitiva, più di un dossier è sul tavolo
Uno dei reparti che cambierà è sicuramente la porta, come spiega oggi il Corriere della Sera: "Lo svizzero ha il contratto in scadenza e, per quanto al momento Beppe Marotta e Piero Ausilio neghino di aver già preso una decisione definitiva sul rinnovo o l’eventuale sostituto, più di un dossier è sul tavolo dei manager interisti.
Il profilo che intriga maggiormente è quello di Guglielmo Vicario, già a un passo dai nerazzurri nell’estate del 2023: è italiano, conosce il nostro campionato, è abituato dopo l’esperienza al Tottenham a giocare su palcoscenici importanti. Costa fra i 20 e 25 milioni e sembra offrire più garanzie rispetto a Caprile del Cagliari o Atubolu del Friburgo".
