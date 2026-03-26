L'interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni è ormai noto. Il club blaugrana ha messo nel mirino il giocatore dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 10:16)

L'interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni è ormai noto. Il club blaugrana ha messo nel mirino il giocatore dell'Inter e tenterà l'assalto in estate.

Cosa pensa il giocatore? "In questo momento è tutto sulla Nazionale. Testa, cuore, fisico. Ma provando a spostare l’orizzonte un po’ più in là, ad oggi il giocatore si vede (vedrebbe) all’Inter anche in futuro, nonostante quella consapevolezza che tutto può cambiare. La via che percorre da Bergamo ad Appiano ogni giorno è sempre una e la stessa – che gli permette di vivere e giocare vicino alla famiglia – mentre quelle del mercato sono infinite", spiega La Gazzetta dello Sport.

"In questo contesto non è passata inosservata la visita del suo agente, Tullio Tinti, in sede lunedì scorso. Un passaggio per parlare del momento che sta vivendo Bastoni, tra l’infortunio e gli strascichi della simulazione in Inter-Juve, ma è plausibile che l’argomento Barça si sia insinuato tra le stanze di Via della Liberazione. Discorsi attualissimi per un futuro non troppo lontano e allo stesso tempo da maneggiare con cura perché, qualsiasi sia il destino del difensore, dopo questa parentesi Nazionale, la priorità tornerà ad essere una soltanto. Tutta tricolore. Per «lasciarsi bene» se davvero finirà l’estate prossima la sua storia interista", aggiunge il quotidiano.