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CdS – Bastoni? Non bastano 60 milioni. L’Inter fa sapere che…

CdS – Bastoni? Non bastano 60 milioni. L’Inter fa sapere che… - immagine 1
L'aggiornamento sulle voci che riguardano il difensore con la posizione del club nerazzurro
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Alessandro Bastoni è finito pesantemente nel mirino del Barcellona.

Se ne parla ormai da giorni, ancor di più a campionato fermo. L'Inter sta prendendo però posizione rispetto alle indiscrezioni che piovono dalla Spagna. Racconta infatti il Corriere dello Sport:

Inter Bastoni

"L’Inter dal canto suo fa sapere ovviamente che non sarà disposta a concedere sconti: l’importanza del giocatore nel contesto è evidente, per cui la valutazione in sede di mercato dovrà essere coerente. Per intenderci, serve un’offerta da capogiro, che avvicini Bastoni alla soglia dei difensori più pagati di sempre. Non basterebbero di certo 60 milioni, come paventato negli ultimi giorni".

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