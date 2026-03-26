Il fascicolo è rimasto sulla scrivania dei dirigenti nerazzurri e può tornare fortemente d'attualità a stretto giro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 10:25)

Moussa Diaby può tornare prepotentemente nel mirino dell'Inter.

Il gradimento per il giocatore è immutato, dopo un mese di gennaio che i nerazzurri hanno trascorso nel tentativo di convincere l'Al Ittihad a lasciarlo partire, ma senza successo. Ora c'è una novità però, raccontata dal Corriere dello Sport. Si legge infatti:

"Salah può regalare Diaby all’Inter. Già, perché l’addio al Liverpool dell’attaccante egiziano ha già avuto un’evoluzione in queste ore. Stando ai primi rumors, infatti, il suo futuro, più che negli Usa, sarebbe in Arabia Saudita, con almeno tre club già sulle sue tracce: l’Al Ittihad, l’Al Qadsiah e pure l’Al Hilal di Inzaghi. Il primo, però, si sarebbe mosso in maniera più concreta, tanto da mettere sul tavolo un biennale da 100 milioni di euro. Nel caso, però, l'arrivo di Salah costringerebbe qualcuno a fargli posto. Ed è qui che è spuntato il nome di Diaby: sarebbe lui il prescelto per fare le valigie, "cavalcando" anche del suo desiderio di tornare in Europa".

Lo scenario potrebbe dunque cambiare nel giro di qualche settimana. Spiega ancora il quotidiano: "Evidentemente, si tratta di un incastro ancora tutto da realizzare, anzi da avviare. Nel frattempo, però, in casa nerazzurra hanno già cominciato a drizzare le antenne. Diaby è stato a lungo un nome caldo nella fase finale dell'ultimo mercato di gennaio. L’idea era di aggiungere una variabile diversa al reparto offensivo. E il francese aveva accolto con grande favore la proposta nerazzurra. Insomma, era stata raggiunta un’intesa, che, però, è andata a scontrarsi con le resistenze dell’Al Ittihad. Viale Liberazione aveva proposto un prestito con diritto di riscatto. Senza, però, ottenere spiragli.

Tuttavia, il giocatore continua a piacere. Le sue caratteristiche, vale a dire velocità, dribbling, insieme alla possibilità di partire dalle fasce per accentrarsi e puntare la posta, non sono presenti in rosa. E Chivu, dopo aver rinunciato anche a Lookman la scorsa estate, ha già messo in chiaro in società di voler colmare quel vuoto".