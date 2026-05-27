"Da Barcellona a Madrid, Josè Mourinho e off erta congrua permettendo. Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe tornare a riempire le cronache di mercato. Il difensore azzurro è stato al centro di tanti rumors fra febbraio e aprile, quando era stato investito dalla bufera prima per il caso Kalulu e quindi per l'espulsione in nazionale nella decisiva sfida contro la Bosnia costata la partecipazione al Mondiale 2026. In quelle settimane l'addio di Bastoni era dato quasi per scontato, col Barcellona pronto a portarlo al Camp Nou".

"Tutto però è evaporato nell'ultimo mese. Il Barcellona, non del tutto convinto a livello tattico, ha capito inoltre che 45-50 milioni non sarebbe bastati per convincere l'Inter e il ragazzo ha apprezzato l'affetto che il popolo nerazzurro gli ha riservato nei festeggiamenti per il double. Dunque tutto rientrato? Ni, nel senso che adesso il profilo di Bastoni è finito nella lista della spesa di un certo Josè Mourinho".