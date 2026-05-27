Per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter sulle principali trattative in corso

Marco Astori Redattore 27 maggio - 11:40

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Intervenuto nel suo podcast mattutino per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter sulle principali trattative in corso: "Il Liverpool è al centro di altre varie situazioni di mercato come Jones, giocatore che l'Inter vuole - e fatalità in questa occasione a Montecarlo c'erano sia il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, che appunto il ds del Liverpool.

E quindi si è parlato, ci si è confrontati sul futuro di Jones anche se ancora c'è una distanza piuttosto importante sulla valutazione che il Liverpool fa del giocatore. Il club sta lavorando sempre per quanto riguarda il portiere, l'operazione Vicario è praticamente sfumata anche se l'Inter ha sempre il pallino dell'italiano.

La decisione è comunque quella di puntare come abbiamo raccontato in questi giorni su Martinez e prendere Provedel come secondo affidabile. L'Inter vuole fare uno sforzo importante per Palestra e quindi capiremo nei prossimi giorni se ci sono le condizioni anche economiche di poter fare questa operazione".