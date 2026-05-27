"Avanti insieme. Ieri pomeriggio è arrivata la firma sul rinnovo del contratto per il responsabile del settore giovanile Massimo Tarantino, che proseguirà dunque l’avventura al timone del vivaio dell’Inter. Alla luce del lavoro svolto in questi anni un step scontato, eppure le cose avevano preso tutt’altra piega nei mesi scorsi. A dicembre Tarantino riceve la chiamata del suo ex allenatore ai tempi del Napoli, Claudio Ranieri, che gli offre 5 anni di contratto per rifondare e rilanciare il settore giovanile della Roma. Una proposta tecnicamente ed economicamente molto allettante. Tanto che il dirigente di origine palermitana accetta al volo. Peccato che qualche mese dopo l’accordo salti".

"La cacciata di Ranieri da parte dei Friedkin, fanno sì che il pre-contratto siglato da Tarantino non venga depositato. A quel punto l’Inter decide di richiamarlo all’ovile, proponendogli il prolungamento del contratto. Il resto è storia degli ultimi giorni con la ratifica degli accordi e il rinnovo siglato. La scappatella con la società giallorossa gli è stata perdonata dal presidente Beppe Marotta, che ha grande stima e punta forte su Tarantino come anello di congiunzione tra la prima squadra".