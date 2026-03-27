Ecco cosa racconta Musmarra su Youtube: "Non ci sono novità su Bastoni-Barcellona, vedo che le valutazioni fluttuano in base ai giorni. Si è partiti da 50 mln e piano piano aumentano ma una cosa è certa: non si sono mai seduti al tavolo finora, non c'è mai stato un contatto tra i due club ma l'Inter non si siede al tavolo inserendo contropartite tecniche. L'Inter vuole solo cash nel caso in cui dovesse esserci un incontro.

Poi nel calcio ci si parla, è giusto che i club si parlino, è giusto che ascoltino, poi saranno scelte dei club in questione e del giocatore. Non ci sono accelerazioni, non c'è nulla, c'è solo l'interesse del Barcellona, che evidentemente si è mosso da tempo col ragazzo ma Bastoni finora non ha mai manifestato la volontà di andare via, la questione è in stand-by. Quando ci saranno cose da raccontare, lo faremo. Adesso non possiamo andare oltre, non ci sono accelerazioni: Bastoni all'Inter sta benissimo, se ti chiama però il Barcellona è chiaro che ascoltare è inevitabile"