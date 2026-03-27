Continuano le voci proveniente dalla Spagna per il difensore dell'Inter. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo dopo la sosta

Andrea Della Sala Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 13:32)

Continuano le voci proveniente dalla Spagna per il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo dopo la sosta, queste le ultime novità secondo Sport:

Il FC Barcelona ha già presentato a Alessandro Bastoni una bozza di possibile contratto un paio di mesi fa, chiarendo che sarà una delle grandi scommesse del club blaugrana. Negli ultimi anni, il club è stato molto prudente per quanto riguarda la struttura salariale e le gerarchie interne dopo gli ultimi rinnovi, ma Bastoni è considerato un acquisto strategico e il Barça ha fatto di tutto per convincere un giocatore ritenuto fondamentale per migliorare la difesa del nuovo progetto sportivo.

La strategia del Barça è stata quella di convincere prima il calciatore e poi avviare la trattativa con l’Inter, club che ha bisogno di vendere alcune delle sue stelle per sistemare i conti e avere sufficiente fair play finanziario per operare sul mercato. Al momento, il club blaugrana non ha presentato alcuna offerta ufficiale né ci sono stati contatti diretti tra le due società, in attesa di chiarire la posizione del difensore centrale. Bastoni sta considerando solo due opzioni: trasferirsi al Barça o rinnovare con l’Inter, ma è ormai quasi deciso a lasciare.

Nonostante le informazioni che valutavano il giocatore tra i 60 e gli 80 milioni di euro, la realtà è che l’Inter non ha comunicato alcuna cifra né al Barça né all’entourage del giocatore. Lunedì scorso si è tenuto un incontro tra l’agente del difensore, Tullio Tinti, e i dirigenti dell’Inter, durante il quale si è discusso del futuro di Bastoni e si è iniziato a capire che, dopo la pausa per le nazionali, si dovrebbe aprire uno spiraglio per avviare le trattative tra i due club. Da quel momento inizierà la fase decisiva delle cifre e la possibilità di trovare una formula per abbassare il prezzo finale. Il Barça è disposto a inserire qualche giocatore nella trattativa, mentre l’Inter dovrà decidere in base ai nomi proposti.

Al Barça sono convinti che, se Bastoni darà il suo sì definitivo, la loro posizione di forza sarà molto importante. In primo luogo, perché si bloccherebbe l’arrivo di offerte più alte e non ci sarebbe concorrenza; in secondo luogo, perché se non rinnova, l’Inter sa che questo mercato estivo potrebbe essere l’ultimo per ottenere una buona cifra dalla sua cessione. Bastoni ha un contratto fino al 2028, ma gli resterebbero solo due anni effettivi. Il giocatore è ormai quasi convinto di trasferirsi. C’è ottimismo al Barça riguardo alla riuscita dell’operazione, che potrebbe essere il primo colpo in vista della prossima stagione. Il club ha congelato le altre opzioni e sta lavorando al 100% su Bastoni con l’obiettivo di non lasciarsi sfuggire il prescelto per rinforzare la difesa.