Alfio Musmarra, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così di Nicolò Barella, scagliandosi contro quei tifosi che in questo periodo lo stanno criticando: "Barella, da quando è all'Inter, ha sempre dato l'anima per questi colori: ha sempre dato tutto e sudato la maglia e rispettato i colori dell'Inter.
Ha avuto enormi offerte per andare altrove ma è sempre voluto restare: leggere critiche o cose vergognose da parte di alcuni tifosi è una roba che mi fa accapponare la pelle. Via, bollito, vendere subito: ma dove siamo arrivati? Io alcuni tifosi non li riconosco più.
Ci sono stati periodi in cui non era al 100%, ha subito mille critiche e non ha mai detto una parola: poi abbiamo scoperto che ha avuto gravi problemi in famiglia. Questo ragazzo ha fatto 323 partite, 26 gol e 66 assist: a me piacerebbe vedere San Siro che invece di borbottare, capisca il momento di difficoltà di questo ragazzo, lo applauda e lo sostenga".
