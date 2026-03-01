FC Inter 1908
Inter, Musmarra duro: “Sto leggendo robe su questo giocatore che mi fanno accapponare la pelle”

Alfio Musmarra ha parlato così di Nicolò Barella, scagliandosi contro quei tifosi che in questo periodo lo stanno criticando
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alfio Musmarra, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così di Nicolò Barella, scagliandosi contro quei tifosi che in questo periodo lo stanno criticando: "Barella, da quando è all'Inter, ha sempre dato l'anima per questi colori: ha sempre dato tutto e sudato la maglia e rispettato i colori dell'Inter.

Ha avuto enormi offerte per andare altrove ma è sempre voluto restare: leggere critiche o cose vergognose da parte di alcuni tifosi è una roba che mi fa accapponare la pelle. Via, bollito, vendere subito: ma dove siamo arrivati? Io alcuni tifosi non li riconosco più.

Ci sono stati periodi in cui non era al 100%, ha subito mille critiche e non ha mai detto una parola: poi abbiamo scoperto che ha avuto gravi problemi in famiglia. Questo ragazzo ha fatto 323 partite, 26 gol e 66 assist: a me piacerebbe vedere San Siro che invece di borbottare, capisca il momento di difficoltà di questo ragazzo, lo applauda e lo sostenga".

