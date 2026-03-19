La difesa dell'Inter in estate resterà priva, a meno di clamorosi colpi di scena, sia di Acerbi che di de Vrij, in scadenza e ormai ai margini

Marco Macca Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 11:32)

La difesa dell'Inter in estate resterà priva, a meno di clamorosi colpi di scena, sia di Acerbi che di de Vrij, in scadenza e ormai ai margini del progetto. Per questo, il club nerazzurro è alla ricerca di più rinforzi. Fra questi, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe anche esserci Ostigard, che sta disputando un'ottima stagione con la maglia del Genoa. Si legge:

"L’Inter ha fatto mosse ancora più concrete su Ostigard. Nel senso che una richiesta di informazioni è già stata inoltrata al Genoa. Ed è pure arrivata la risposta: 12 milioni di euro. In viale Liberazione hanno registrato e avviato ulteriori riflessioni. Il norvegese, che è alla seconda esperienza in rossoblù, con pure un intermezzo di due stagioni al Napoli (e vittoria dello scudetto 2022/23 seppure da comprimario), a 26 anni, sta probabilmente disputando la sua miglior stagione della carriera, condita anche da 5 reti".

"È un elemento duttile, capace di giocare in una difesa a 4 come in una a 3, da elemento centrale: feroce in marcatura e abile in impostazione, ha il difetto di non essere velocissimo. L’Inter lo ha preso in considerazione come alternativa, tenuto conto dei diversi addii (Acerbi e De Vrij su tutti) nel reparto arretrato".

(Fonte: Corriere dello Sport)