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Difesa, pista nuova: “Costa 12mln, per l’Inter ottima alternativa. Già fatte mosse concrete”

Difesa, pista nuova: “Costa 12mln, per l’Inter ottima alternativa. Già fatte mosse concrete” - immagine 1
La difesa dell'Inter in estate resterà priva, a meno di clamorosi colpi di scena, sia di Acerbi che di de Vrij, in scadenza e ormai ai margini
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La difesa dell'Inter in estate resterà priva, a meno di clamorosi colpi di scena, sia di Acerbi che di de Vrij, in scadenza e ormai ai margini del progetto. Per questo, il club nerazzurro è alla ricerca di più rinforzi. Fra questi, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe anche esserci Ostigard, che sta disputando un'ottima stagione con la maglia del Genoa. Si legge:

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"L’Inter ha fatto mosse ancora più concrete su Ostigard. Nel senso che una richiesta di informazioni è già stata inoltrata al Genoa. Ed è pure arrivata la risposta: 12 milioni di euro. In viale Liberazione hanno registrato e avviato ulteriori riflessioni. Il norvegese, che è alla seconda esperienza in rossoblù, con pure un intermezzo di due stagioni al Napoli (e vittoria dello scudetto 2022/23 seppure da comprimario), a 26 anni, sta probabilmente disputando la sua miglior stagione della carriera, condita anche da 5 reti".

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"È un elemento duttile, capace di giocare in una difesa a 4 come in una a 3, da elemento centrale: feroce in marcatura e abile in impostazione, ha il difetto di non essere velocissimo. L’Inter lo ha preso in considerazione come alternativa, tenuto conto dei diversi addii (Acerbi e De Vrij su tutti) nel reparto arretrato".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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