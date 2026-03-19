Nelle ultime stagioni, l'Inter ha pescato spesso dal nostro campionato per rinforzarsi. E la prossima estate potrebbe non essere da meno. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero messo sotto la lente d'ingrandimento due nomi: Perrone del Como per il centrocampo e Ostigard del Genoa per la difesa. Si legge:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Doppia pescata in Serie A? “Centrocampo e difesa, sono due i nomi nuovi per l’Inter”
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Doppia pescata in Serie A? “Centrocampo e difesa, sono due i nomi nuovi per l’Inter”
Nelle ultime stagioni, l'Inter ha pescato spesso dal nostro campionato per rinforzarsi. E la prossima estate potrebbe non essere da meno
"Pescare italiano, di solito, funziona bene. Italiano nel senso di campionato, non necessariamente di passaporto. E l’Inter, in questi anni, per costruire un organico sempre competitivo, ha saputo individuare in Serie A diversi profili giusti".
"Peraltro, a dare credito a questa scelta, c’è pure il fatto che chi conosce già il nostro italiano ha meno difficoltà di ambientamento. Ebbene, in viale Liberazione, sono pronti a lavorare in questa direzione anche in vista della prossima stagione. Tanto che nell’orbita nerazzurra sono da registrare due new entry: il comasco Perrone e il genoano Ostigard".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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