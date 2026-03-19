Nelle ultime stagioni, l'Inter ha pescato spesso dal nostro campionato per rinforzarsi. E la prossima estate potrebbe non essere da meno

Nelle ultime stagioni, l'Inter ha pescato spesso dal nostro campionato per rinforzarsi. E la prossima estate potrebbe non essere da meno. Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero messo sotto la lente d'ingrandimento due nomi: Perrone del Como per il centrocampo e Ostigard del Genoa per la difesa. Si legge: