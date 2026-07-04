TS / Inter, Bastoni via? La posizione di giocatore e club sul possibile addio

Il difensore classe 1999 potrebbe lasciare i nerazzurri: il 'problema' modulo e l'idea della società in caso di offerta

Alessandro De Felice Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 09:02)

Alessandro Bastoni non si è presentato in Procura per rispondere alle domande dei pm, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per prostituzione minorile. Il difensore dell’Inter e della Nazionale non ha risposto alla convocazione su indicazione del suo legale, l’avvocato Salvatore Scuto, che l’aveva definitivo un “invito a comparire al buio”.

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“Ora gli inquirenti faranno il punto sull’inchiesta, per valutare i prossimi passi: è possibile che siano ascoltati altri calciatori o atleti, i cui nomi sono comparsi nello scandagliare le chat presenti nei dispositivi sequestrati agli organizzatori del presunto giro a luci rosse” scrive Tuttosport. Bastoni ha sempre ribadito la propria estraneità ai fatti.

Il calciatore sta vivendo un periodo di grande difficoltà, ma ha sempre sentito la vicinanza dell’Inter e non ha mai pensato di cambiare aria.

Il quotidiano parla dell’ipotesi di un possibile addio ai nerazzurri:

“Questa volta eventuali sirene - si era parlato del Barcellona, mentre il Real Madrid non l’ha mai davvero messo nella lista degli obiettivi, negli anni lusinghe dalla Premier League ce ne sono state - potrebbero essere valutate con occhi diversi, anche se c’è da considerare che all’estero quasi nessuno usa la difesa a tre, il contesto in cui si trova più a suo agio”.

E l’Inter?

“Detto della vicinanza sempre espressa, come pure del fatto che finora non abbia mai voluto cedere il suo giocatore, se la situazione cambiasse - e arrivassero proposte congrue, in linea con il valore di mercato di uno dei migliori difensori d’Europa - la sensazione è che in Viale della Liberazione non farebbero barricate”.