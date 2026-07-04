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Inter, Chalobah strizza l’occhio e resta in attesa: “Ha fatto capire che…”

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Il difensore inglese, impegnato ai Mondiali con la sua nazionale, si trasferirebbe volentieri in nerazzurro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Non c’è solo Anan Khalaili in cima alla lista dei pensieri dell’Inter. Il club nerazzurro si sta muovendo con decisione anche per Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea.

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Dopo l’addio di Acerbi e De Vrij, i nerazzurri hanno bisogno di due rinforzi in difesa e il profilo dell’inglese è considerato l’ideale per la squadra di Chivu.

I nerazzurri, però, devono battere la concorrenza del Como, come conferma La Gazzetta dello Sport:

“C’era anche il Como su di lui ma al momento non sembra più interessato. Aveva formulato una proposta economica ufficiale al Chelsea ma c’era una distanza che poi non è più stata colmata (gli inglesi chiedono tra i 30 e 35 milioni); così gli uomini mercato del club del presidente Suwarso, capito che l’obiettivo inglese era fuori budget, hanno iniziato a valutare anche altre opzioni per la difesa”.

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L’Inter, invece, ha monitorato sempre con grande attenzione la vicenda e ha contattato l’entourage di Chalobah, incontrato a Milano.

“Dialoghi utili, soprattutto per avere un’ulteriore certezza, ovvero che Chalobah in nerazzurro si trasferirebbe volentieri. Un’apertura importante e non la primissima, perché anche in passato il centralone aveva strizzato l’occhio verso il Duomo facendo capire che era una destinazione molto gradita”.

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Il difensore è ora impegnato con l’Inghilterra ai Mondiali e resta in attesa di novità:

“L’inglese resta in attesa che inizino i colloqui tra Inter e Chelsea”.

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