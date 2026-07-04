Inter, Chalobah strizza l’occhio e resta in attesa: “Ha fatto capire che…”

Il difensore inglese, impegnato ai Mondiali con la sua nazionale, si trasferirebbe volentieri in nerazzurro

Alessandro De Felice Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 08:32)

Non c’è solo Anan Khalaili in cima alla lista dei pensieri dell’Inter. Il club nerazzurro si sta muovendo con decisione anche per Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 del Chelsea.

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Dopo l’addio di Acerbi e De Vrij, i nerazzurri hanno bisogno di due rinforzi in difesa e il profilo dell’inglese è considerato l’ideale per la squadra di Chivu.

I nerazzurri, però, devono battere la concorrenza del Como, come conferma La Gazzetta dello Sport:

“C’era anche il Como su di lui ma al momento non sembra più interessato. Aveva formulato una proposta economica ufficiale al Chelsea ma c’era una distanza che poi non è più stata colmata (gli inglesi chiedono tra i 30 e 35 milioni); così gli uomini mercato del club del presidente Suwarso, capito che l’obiettivo inglese era fuori budget, hanno iniziato a valutare anche altre opzioni per la difesa”.

L’Inter, invece, ha monitorato sempre con grande attenzione la vicenda e ha contattato l’entourage di Chalobah, incontrato a Milano.

“Dialoghi utili, soprattutto per avere un’ulteriore certezza, ovvero che Chalobah in nerazzurro si trasferirebbe volentieri. Un’apertura importante e non la primissima, perché anche in passato il centralone aveva strizzato l’occhio verso il Duomo facendo capire che era una destinazione molto gradita”.

Il difensore è ora impegnato con l’Inghilterra ai Mondiali e resta in attesa di novità:

“L’inglese resta in attesa che inizino i colloqui tra Inter e Chelsea”.