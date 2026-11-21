VIDEO / Chivu: "Ingenuità di Bastoni e lo sa benissimo anche lui. Bisogna..."

Il futuro di Alessandro Bastoni continua a far discutere, soprattutto in Spagna. Il difensore dell'Inter rimane uno dei principali obiettivi del Barcellona, ma il club blaugrana dovrà fare i conti con una concorrente particolarmente agguerrita: il Chelsea di Xabi Alonso, pronto a inserirsi nella corsa al centrale della Nazionale italiana.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, nelle ultime ore sarebbero emerse nuove indiscrezioni anche sul fronte del rinnovo contrattuale. Un recente incontro tra l'entourage del giocatore e l'Inter non avrebbe infatti prodotto i risultati sperati.

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Bastoni, 27 anni, è legato ai nerazzurri fino al 30 giugno 2028. La società vorrebbe prolungare l'accordo prima che il difensore entri nell'ultimo anno di contratto, ma la situazione rimane aperta e il mercato internazionale continua a osservare gli sviluppi.

Bastoni, il Chelsea di Xabi Alonso sfida il Barcellona

La principale novità raccontata da Sport riguarda l'inserimento del Chelsea.

Xabi Alonso vorrebbe rinforzare la propria difesa con un centrale mancino di altissimo livello e Bastoni risponderebbe perfettamente alle caratteristiche ricercate dal tecnico spagnolo.

Il difensore dell'Inter garantisce qualità nell'impostazione dal basso, forza fisica, esperienza internazionale e una particolare abilità nel giocare sul centrosinistra di una difesa a tre.

Caratteristiche che lo rendono uno dei giocatori più apprezzati sul mercato europeo.

La disponibilità economica del Chelsea rappresenterebbe un ostacolo importante per il Barcellona, che rischierebbe di trovarsi coinvolto in un'asta particolarmente costosa.

Transfermarkt attribuisce a Bastoni una valutazione di circa 65 milioni di euro, ma la cifra rappresenta una stima di mercato, non il prezzo fissato dall'Inter. L'eventuale concorrenza tra più società potrebbe far aumentare ulteriormente il costo dell'operazione.

Barcellona, Deco punta sul progetto sportivo

Il Barcellona continua comunque a seguire con attenzione il difensore nerazzurro. Il direttore sportivoper rinforzare la retroguardia e potrebbe provare a convincerlo soprattutto attraverso il progetto tecnico.

Secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, infatti, il Chelsea avrebbe maggiori possibilità di competere sul piano economico, mentre il Barça dovrebbe valorizzare soprattutto le prospettive sportive e il ruolo che il giocatore potrebbe ricoprire all'interno della squadra.

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Il club catalano considera particolarmente preziosa la capacità di Bastoni di costruire l'azione partendo dalla difesa, una qualità fondamentale per il proprio sistema di gioco.

La possibilità di trasferirsi a Barcellona sarebbe quindi legata anche alla convinzione del giocatore di poter continuare il proprio percorso di crescita ai massimi livelli.

Inter, il rinnovo resta la questione centrale

Per l'Inter, intanto, il punto fondamentale rimane il futuro contrattuale del difensore.

Secondo Sport, il recente incontro tra i rappresentanti di Bastoni e la società nerazzurra non avrebbe portato a un avvicinamento significativo.

Il quotidiano spagnolo prospetta quindi uno scenario nel quale, in assenza di rinnovo, l'Inter potrebbe valutare eventuali offerte durante il prossimo mercato estivo.