Il tema rinnovi in casa Inter non riguarda soltanto giocatori che hanno il contratto in scadenza. La dirigenza nerazzurra guarda con attenzione anche due dei pilastri della squadra, Federico Dimarco a Marcus Thuram, entrambi legati al club fino al 2028 ma con situazioni contrattuali differenti.

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"Non è agli sgoccioli nemmeno il contratto di Federico Dimarco, ma solo perché l’Inter ha esercitato - pur in sintonia, come ha ricordato il presidente Beppe Marotta - la clausola per rinnovare unilateralmente il suo accordo, fino al 2028. In questo caso, però, la vera e propria trattativa deve ancora partire, a differenza di quanto avvenuto per Carlos Augusto, con cui sarebbe già stato concordato un prolungamento fino al 2031 solo da ufficializzare", sottolinea Tuttosport.

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"E poi c’è Marcus Thuram, anche lui sotto contratto fino al 2028, con la nota clausola risolutiva da 85 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Finora nessuno si è avvicinato con l’intenzione di esercitarla, e Marcus ad agosto è entrato nel trentesimo anno, ma le prestazioni degli ultimi tempi rendono poco credibile applicare la strategia Oaktree. Anzi, la sensazione è che Marcus voglia un accordo più remunerativo di quello in essere da 6 milioni all’anno, avvicinandosi, pur senza raggiungerli, ai 9 di capitan Lautaro".

(Tuttosport)