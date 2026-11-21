In casa Inter le prossime settimane saranno cruciali per il futuro di alcuni giocatori. Sono diversi i tavoli aperti per i rinnovi dei contratti di giocatori fondamentali che per anni sono stati colonna portante. Come sottolinea Tuttosport, la società ha ricevuto da Oaktree indicazioni chiare: abbassare la parte fissa dell’ingaggio, per arrivare più vicini all’obiettivo con bonus legati al rendimento individuale e di squadra.

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"La negoziazione più delicata da maneggiare per il ds Dario Baccin e il suo vice Simone Lo Schiavo, specie perché è in scadenza a fine stagione, resta quella con Hakan Calhanoglu. Nei giorni scorsi la dirigenza ha incontrato il suo agente, Gordon Stipic, prospettando un biennale con una riduzione dell’attuale ingaggio di partenza - circa 6 milioni di euro a stagione - più bonus. Una soluzione che il centrocampista turco, 33 anni da compiere a febbraio, non ha rifiutato in partenza: la trattativa resta aperta e il suo entourage non ha mai aperto discussioni vere e proprie con i vari club alla finestra, compresa la Juventus".

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"In Viale della Liberazione confidano che alla fine Calha possa accettare. Lo stesso vale per un altro pilastro con il cui agente, Tullio Tinti, c’è stato un summit di recente, Alessandro Bastoni. Il centrale italiano è in scadenza nel 2028 e ha sempre scelto Milano e il nerazzurro. Seguire i diktat di Oaktree, nel suo caso, sarà più complicato: il Barcellona, che ci aveva provato in estate, è sempre interessato, dato che è un pallino di Deco".

(Tuttosport)