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Bastoni e l’ipotesi di lasciare la Serie A: come stanno le cose. Il giocatore non aveva mai…

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Il nome del difensore è emerso nell’inchiesta sul presunto giro di escort. Il futuro all'Inter torna in discussione?
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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2026 da dimenticare per Alessandro Bastoni. Dopo il caso Kalulu e l'espulsione contro la Bosnia, il nome del difensore è emerso nell’inchiesta sul presunto giro di escort riconducibile a Ma.De., agenzia di eventi di Cinisello Balsamo. L’ipotesi di reato nell’invito a comparire recapitato a Bastoni martedì è di prostituzione minorile: al centro dell’attenzione degli inquirenti un presunto incontro a luglio 2020, quando aveva 21 anni, con una ragazza che all’epoca dei fatti ne aveva invece 17 (e 7 mesi). 

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"La sensazione è che, essendo una convocazione “al buio”, possa non presentarsi, avvalendosi della facoltà di non rispondere, anche se oggi saranno sciolti i dubbi. Il suo legale, l’avvocato Salvatore Scuto, ha respinto ogni addebito: «Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne». La stessa ragazza, sentita nei mesi scorsi come persona informata sui fatti, ha chiarito: «Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi». Una vicenda rispetto alla quale servirà chiarezza, e al cui confronto il mercato diventa meno che contorno", sottolinea Tuttosport.

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"L’ipotesi di lasciare la Serie A per ritrovare serenità circolava già dai fischi per il caso Kalulu, ma Bastoni - che ha letteralmente l’Inter tatuata sul corpo - non l’aveva mai presa in considerazione, anche perché finora i tanti interessamenti ipotizzati (compresi quelli da Barcellona e Madrid, anche se non è mai stato davvero nella lista del Real) non sono mai diventati realtà".

(Tuttosport)

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