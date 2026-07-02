Alessandro Bastoni è attualmente nell’occhio del ciclone: il motivo è una indagine giudiziaria che lo vede come indagato per prostituzione minorile. Al momento, come spiega Libero, "è concentrato sul dimostrare la sua innocenza (venerdì il calciatore è atteso in Procura, ma il suo legale non ha confermato la presenza), mentre la ragazza coinvolta ha scagionato il calciatore: «Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi».