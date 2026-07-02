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Libero: “Mourinho ha chiesto al Real Bastoni e vuole lo sconto! E l’Inter ha fatto sapere che…”

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Il Real, dopo i nuovi sviluppi giudiziari, punterà sicuramente ad avere uno sconto vista la base di partenza di 60 milioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Alessandro Bastoni è attualmente nell’occhio del ciclone: il motivo è una indagine giudiziaria che lo vede come indagato per prostituzione minorile. Al momento, come spiega Libero, "è concentrato sul dimostrare la sua innocenza (venerdì il calciatore è atteso in Procura, ma il suo legale non ha confermato la presenza), mentre la ragazza coinvolta ha scagionato il calciatore: «Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi».

Inter Bastoni
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Ma non si placano di certo le voci di un suo eventuale addio all’Inter. José Mourinho ha chiesto al Real di acquistare il difensore, ma i nerazzurri hanno fatto sapere di non aver ricevuto alcuna offerta ufficiale.

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Certo è che questo nuovo colpo di scena giudiziario potrebbe influire nella possibile trattativa. Il Real, dopo i nuovi sviluppi giudiziari, punterà sicuramente ad avere uno sconto vista la base di partenza di 60 milioni".

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