Il mercato dell'Inter stenta a decollare. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra , la dirigenza nerazzurra vuole prendersi del tempo per preparare un nuovo piano d'assalto e capire come rimodulare i vari investimenti. Come sottolinea Tuttosport , Cristian Chivu confida ancora che possano esserci margini per riaprire e chiudere la trattativa col Liverpool per Curtis Jones , il vero obiettivo a centrocampo.

"Dove in ritiro verranno valutati il francese Yanis Massolin, acquistato a gennaio dal Modena, e soprattutto Aleksander Stankovic, riportato a casa dopo l’ottima annata al Bruges".

"Stankovic jr vorrebbe rimanere a Milano, è il suo sogno, ma le valutazioni andranno fatte più avanti, in base anche alle offerte che potrebbero arrivare (soprattutto se saranno da circa 40 milioni). Di sicuro i due giovani in ritiro potranno “godere” dell’esperienza di Henrikh Mkhitaryan. Come previsto, infatti, ieri l’Inter ha annunciato in via ufficiale il rinnovo di contratto del centrocampista armeno che dunque vivrà un’ultima stagione nerazzurra - scadenza 2027 - prima di appendere presumibilmente gli scarpini al chiodo".