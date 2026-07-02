FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Curtis Jones vero obiettivo a centrocampo: cosa pensa Chivu. Stankovic e Massolin…

calciomercato

Inter, Curtis Jones vero obiettivo a centrocampo: cosa pensa Chivu. Stankovic e Massolin…

Inter Curtis Jones
Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, la dirigenza nerazzurra vuole prendersi del tempo per preparare un nuovo piano d'assalto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Il mercato dell'Inter stenta a decollare. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, la dirigenza nerazzurra vuole prendersi del tempo per preparare un nuovo piano d'assalto e capire come rimodulare i vari investimenti. Come sottolinea Tuttosport, Cristian Chivu confida ancora che possano esserci margini per riaprire e chiudere la trattativa col Liverpool per Curtis Jones, il vero obiettivo a centrocampo.

Inter, Curtis Jones vero obiettivo a centrocampo: cosa pensa Chivu. Stankovic e Massolin…- immagine 2
Getty Images

"Dove in ritiro verranno valutati il francese Yanis Massolin, acquistato a gennaio dal Modena, e soprattutto Aleksander Stankovic, riportato a casa dopo l’ottima annata al Bruges".

Inter Stankovic

"Stankovic jr vorrebbe rimanere a Milano, è il suo sogno, ma le valutazioni andranno fatte più avanti, in base anche alle offerte che potrebbero arrivare (soprattutto se saranno da circa 40 milioni). Di sicuro i due giovani in ritiro potranno “godere” dell’esperienza di Henrikh Mkhitaryan. Come previsto, infatti, ieri l’Inter ha annunciato in via ufficiale il rinnovo di contratto del centrocampista armeno che dunque vivrà un’ultima stagione nerazzurra - scadenza 2027 - prima di appendere presumibilmente gli scarpini al chiodo". 

(Tuttosport)

Leggi anche
Romano – Inter, nuovo terzino offerto dalla Premier ma Ausilio forte su…
Difesa, non è da escludere che l’Inter stia lavorando a un grande colpo. E su Khalaili…

© RIPRODUZIONE RISERVATA